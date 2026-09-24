دراجات الإمارات تختتم مشوارها في مونديال كندا بسباقَي الفردي العام

تختتم دراجات الإمارات، اليوم وغداً، مشاركتها في بطولة العالم المقامة في مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية، بخوض سباقَي الفردي العام لفئتَي الشباب وتحت 23 سنة، بمشاركة سيف الغاوي، وسلطان الحمادي، وحارب المرزوقي، ومحمد العليلي.

ويخوض سيف الغاوي وسلطان الحمادي، اليوم، سباق الفردي العام لفئة الشباب لمسافة 135 كيلومتراً، في مواجهة نخبة من أبرز الدرّاجين الشباب المشاركين في بطولة العالم، وسط تطلع ثنائي المنتخب إلى تقديم مستوى قوي، والاستفادة من المشاركة في هذا الحدث العالمي، بينما يخوض حارب المرزوقي ومحمد العليلي يوم غدٍ سباق الفردي العام لفئة تحت 23 سنة لمسافة 175 كيلومتراً، ليكون السباق المحطة الأخيرة لدرّاجات الإمارات في البطولة. وكان حارب المرزوقي دشّن مشاركة المنتخب في منافسات بطولة العالم بخوض سباق الفردي ضد الساعة لفئة تحت 23 سنة، قبل أن يعود للمشاركة في سباق الفردي العام إلى جانب زميله محمد العليلي. وتأتي المشاركة في بطولة العالم ضمن برنامج إعداد عناصر المنتخب الشابة ومنحها فرصة الاحتكاك بنخبة الدراجين على المستوى الدولي، واكتساب المزيد من الخبرة من خلال خوض سباقات بمستويات فنية مرتفعة ومسافات مختلفة.ويضم المنتخب في البطولة أربعة دراجين، هم: سيف الغاوي وسلطان الحمادي في فئة الشباب، وحارب المرزوقي ومحمد العليلي في فئة تحت 23 سنة.