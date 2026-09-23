شباب الأهلي والبطائح ينشدان الانتصار الأول في كأس السلة

ينشد فريقا شباب الأهلي وضيفه البطائح الانتصار الأول في الدور التمهيدي من مسابقة «كأس الاتحاد» لكرة السلة، في اللقاء الذي يجمعهما في السابعة مساء اليوم، ضمن ختام منافسات ذهاب المجموعة الأولى.

وتستكمل الجولة غداً بلقائي المجموعة الثانية، التي يحل فيها الجزيرة ضيفاً على جاره الوحدة، ولقاء قمة المجموعة بين الشارقة ومستضيفه النصر.

واختتمت أول من أمس الجولة الثانية التي سجلت خسارة شباب الأهلي أمام ضيفه ومتصدر المجموعة الوصل (68-75) في جولة خضع خلالها البطائح للراحة. وعلى صعيد المجموعة الثانية، واصل فريقا الشارقة والنصر شراكتهما صدارة فرق المجموعة، بعد انتصارهما الثاني على التوالي، بفوز «الملك» على الجزيرة (93-81)، و«العميد» على الوحدة (94-70).