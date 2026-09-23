«الأولمبي» يواجه الصين في فرصة «الآسياد» الأخيرة

يبحث المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، أمام نظيره الصيني، على استاد تويوتا، عن تحقيق الفوز وحصد النقطة الرابعة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دورة الألعاب الآسيوية 2026، المقامة في مدينتَي آيتشي وناغويا باليابان. ويسعى المنتخب إلى الظهور بصورة مختلفة عن تلك التي ظهر بها في المباراتين الماضيتين، إذ خسر أمام المنتخب الإيراني (1-3)، وتعادل سلباً مع كوريا الشمالية.

ولاتزال الفرصة مواتية أمام الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي إيغور بيشكان، لتصحيح المسار، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي. وتتصدر إيران ترتيب المجموعة بأربع نقاط، بفارق الأهداف عن الصين، بينما يأتي المنتخب الكوري الشمالي ثالثاً بنقطة واحدة، بفارق الأهداف عن منتخبنا.