لجنة مسابقات «خليجي 27» تناقش مواعيد تدريب المنتخبات

عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعاً في جدة برئاسة الدكتور خالد بن عبدالعزيز بن مقرن، ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة «خليجي 27» التي تستضيفها السعودية بداية من اليوم.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس اللجنة محمد هزام الظاهري، وأعضاء اللجنة أحمد محمد الحرمي، وقتيبة الغيلاني، وراشد الزعبي، ومحمد فرحان عبيد، وأيمن الحسيني، وحسام السنباني، إلى جانب حمد المناعي، مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ومحمد الخميسي، مقرر اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الملفات التنظيمية المرتبطة بإدارة المنافسات وسير المباريات، إلى جانب استكمال الترتيبات الخاصة بجداول تدريبات المنتخبات المشاركة ومواعيد استخدامها للملاعب التدريبية المعتمدة، بما يضمن تنظيم البرامج الفنية للمنتخبات وفق الجدول المعتمد للبطولة.