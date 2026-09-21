انطلاق المعسكر التحضيري لحكام «خليجي 27»

انطلق في مدينة جدة، أمس، المعسكر التحضيري للحكام المشاركين في إدارة منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 27)، التي تستضيفها السعودية من 23 سبتمبر إلى السادس من أكتوبر المقبل. وافتتح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، هاني طالب بلان، المعسكر الذي يستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء، مؤكداً أهمية الاستفادة من البرنامج الإعدادي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق منافسات البطولة. وتشهد النسخة الـ27 مشاركة حكام دوليين إلى جانب حكام من دول الخليج، حيث يشارك طاقم تحكيمي من المغرب، إلى جانب حكام من الأردن والصين، وطاقمين تحكيميين من هولندا والبرتغال.