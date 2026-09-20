مباريات اليـوم
كأس رابطة المحترفين
النصر - يونايتد 17:30
الظفرة - بني ياس 20:15
الجزيرة - الوحدة 20:15
الدوري الفرنسي
مارسيليا - باريس سان جيرمان 22:45
الدوري الإنجليزي
بورنموث - ليفربول 17:00
ليدز يونايتد - كريستال بالاس 17:00
مانشستر سيتي - سندرلاند 17:00
فولهام - مانشستر يونايتد 19:30
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 18:15
فياريال - ليفانتي 20:30
الدوري الإيطالي
فيورنتينا - نابولي 14:30
يوفنتوس - أتالانتا 20:00
ميلان - ليتشي 22:45
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