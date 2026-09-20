مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

كأس رابطة المحترفين

النصر - يونايتد 17:30

الظفرة - بني ياس 20:15

الجزيرة - الوحدة 20:15

الدوري الفرنسي

مارسيليا - باريس سان جيرمان 22:45

الدوري الإنجليزي

بورنموث - ليفربول 17:00

ليدز يونايتد - كريستال بالاس 17:00

مانشستر سيتي - سندرلاند 17:00

فولهام - مانشستر يونايتد 19:30

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 18:15

فياريال - ليفانتي 20:30

الدوري الإيطالي

فيورنتينا - نابولي 14:30

يوفنتوس - أتالانتا 20:00

ميلان - ليتشي 22:45

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