فريق دبي لكرة السلة يواجه ريال مدريد اليوم

يبدأ فريق دبي لكرة السلة مسيرته للمنافسة على أول ألقاب موسم 2026-2027، حيث يشارك في النسخة الافتتاحية لكأس السوبر الأوروبي التي تنطلق اليوم في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، وتستمر يومين.

وتجمع البطولة، أربعة من أبرز أندية كرة السلة في أوروبا بنظام المربع الذهبي، بمشاركة أولمبياكوس بيرايوس حامل لقب اليوروليغ، وريال مدريد وصيف اليوروليغ، وفنربخشة إسطنبول بطل اليوروليغ لموسم 2024-2025، إلى جانب فريق دبي لكرة السلة، ممثل الدولة المستضيفة.

ويلتقي فريق دبي مع ريال مدريد في المباراة الأولى الساعة التاسعة من مساء اليوم، ويتأهل الفائز للنهائي المقرر غداً، لمواجهة الفائز من مباراة أولمبياكوس بيرايوس وفنربخشة إسطنبول.