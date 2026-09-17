قادماً من الدوري الإسباني.. العين يتعاقد مع تيون

أعلن نادي العين، أمس، تعاقده مع لاعب الوسط الهولندي، تيون خيسلهارت، على ⁠سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادماً من ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وانضم خيسلهارت (21 ‌عاماً) إلى الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء في ‌إسبانيا، قادماً من دي خرافشخاب ‌في يوليو الماضي، وشارك مع ‌ديبورتيفو لاكورونيا في مباراة ​واحدة فقط. ويتقاسم ‌العين ​صدارة دوري المحترفين مع الجزيرة برصيد 13 نقطة لكل فريق ​بعد ⁠خمس مباريات.

واستهل العين مشواره في دوري أبطال ⁠آسيا للنخبة بفوز كبير (4-صفر) على النصر السعودي، أول من أمس. وتوقف الدوري لخوض «خليجي27» المقرر في السعودية في ​الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل.