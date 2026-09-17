23ألف طالب يشاركون في النسخة السابعة من «ألعاب مدارس دبي»

أعلن مجلس دبي الرياضي تفاصيل النسخة السابعة من «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي» التي تنطلق خلال الموسم الدراسي 2026-2027، بمشاركة قياسية تتجاوز 23 ألف طالب وطالبة من 210 مدارس، يتنافسون في 31 بطولة رياضية على مدار 93 يوماً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، في أكاديمية جيمس دبي الأميركية، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي عيسى شريف، والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الدكتور عبدالرحمن حسن ناصر، ومدير مشاريع التعليم المدرسي والجامعي في وزارة الرياضة، محمد عبدالله، ومديرة شركة «إي إس إم» الشريك التشغيلي للحدث، بيبا كلارك.

وقال عيسى شريف: «تمثل البطولات المدرسية المرحلة التأسيسية الحاسمة في عملية اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، كما توفر فرصة مهمة لأندية دبي لاستكشاف الرياضيين الواعدين، ومراقبة مستوياتهم ودمجهم في الفرق الرسمية للمنافسة على مستويات أعلى».