جولة «دي بي ورلد» للغولف تعلن روزنامة موسم 2027

أعلنت جولة «دي بي ورلد» للغولف روزنامة موسم 2027 التي تتضمن إقامة أربع بطولات في أبوظبي ودبي، من أصل ست بطولات تستضيفها منطقة الشرق الأوسط، بإضافة بطولتي البحرين وقطر.

وتقام بطولة أبوظبي من الرابع إلى السابع من نوفمبر 2027، تليها بطولة جولة «دي بي ورلد» في دبي من 11 إلى 14 منه، وكلتاهما ضمن سلسلة بطولات «رولكس» للنخبة، بينما تستضيف دبي أيضاً بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» من 21 إلى 24 يناير المقبل.

وتعود بطولة «تيم كاب» إلى أبوظبي، وتقام من 15 إلى 17 يناير في منتجع أبوظبي للغولف، لتكتمل بذلك البطولات الأربع التي تستضيفها الإمارات ضمن روزنامة الموسم الجديد.

ويتضمن الموسم الجديد لجولة «دي بي ورلد» 42 بطولة على الأقل في 24 دولة، ضمن منافسات «السباق إلى دبي».