343 طلب ترشح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

أعلنت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة استقبال 343 طلب ترشح، حتى أمس، ضمن فئات دورتها الـ10، في مؤشر إلى الإقبال الواسع على المشاركة في الجائزة، التي تُقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبدعم وتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة ناديَي أبوظبي والعين للسيدات.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول من حيث عدد طلبات الترشح بإجمالي 94 طلباً، فيما بلغ عدد الدول المشاركة في الدورة الـ10 حتى الآن 13 دولة عربية، بما يؤكد اتساع نطاق المشاركة والاهتمام المتنامي بالجائزة على مستوى الوطن العربي.

وسجلت فئة «أفضل رياضية عربية» العدد الأعلى من طلبات الترشح بإجمالي 68 طلباً، تلتها فئة «أفضل أسرة رياضية» بإجمالي 39 طلباً، في ظل استمرار استقبال طلبات الترشح ضمن مختلف الفئات، حتى الموعد المحدد لإغلاق باب الترشح في 30 سبتمبر الجاري.

ووفقاً لبيان صحافي «يُغلق باب الترشح إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجائزة في 30 سبتمبر الجاري، فيما تقرر تمديد فترة الترشح بصورة استثنائية حتى السادس من أكتوبر للمشاركين في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في اليابان فقط».