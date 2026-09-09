فتح باب التسجيل لـ «سباق الشندغة للقوارب الشراعية 22 قدماً»

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً - الجولة الأولى، المقررة إقامته يوم السبت المقبل، إيذاناً بانطلاق منافسات الموسم الرياضي البحري الجديد 2026-2027.

ورحب النادي، في بيان صحافي، بجميع النواخذة والمتسابقين، داعياً إياهم إلى التسجيل والمشاركة في أولى محطات الموسم، الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين عشاق رياضة الإبحار الشراعي، وذلك مع تطلعهم لعودة النشاطات البحرية بعد فترة التوقف الصيفي.

ووفقاً لشروط التسجيل، تضم المنافسات فئتي الناشئين والشباب، حيث تراوح أعمار المشاركين في فئة الناشئين بين ثمانية و16 عاماً، فيما تمتد أعمار فئة الشباب من ثمانية إلى 21 عاماً، كما تتيح اللوائح مشاركة بحار واحد من فئة الشباب في كل قارب ضمن فئة الناشئين.

وأكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، اكتمال الجاهزية لانطلاق الموسم الجديد، وقال: «الجميع متعطش لعودة المنافسات البحرية بعد فترة التوقف الصيفية، على صعيد النواخذة والبحارة والجماهير وكل أهل البحر، ونتطلع إلى أن يكون موسماً حافلاً بالتنافس والمستويات القوية، وقد ارتأت إدارة النادي انتقاء أسماء السباقات من معالم تاريخية وحضارية بارزة في دبي، مثل الشندغة، وأتلانتس، وبرج العرب، ودبي هاربر، وجميرا وعين دبي، إضافة إلى سباق القفال وغيرها من الفعاليات البحرية».