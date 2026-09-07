«أبيض الكاراتيه» يشارك في «آسيوية الناشئين والشباب» بالأردن

غادرت بعثة منتخب الإمارات للكاراتيه، أمس، متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في منافسات البطولة الآسيوية الـ24 للناشئين والشباب، التي تقام خلال الفترة من الثامن إلى 11 سبتمبر الجاري.

وتضم بعثة المنتخب 15 لاعباً ولاعبة، هم: رزان معاذ، وحبيبة ياسر، وكريم رامي، ودانة خالد، وسلطان جوهر، وحميد جمعة، ومحمد الكندي، وندى أحمد، وبخيت أحمد، وخليفة الحجاج، وخالد الكندي، وفيصل الخالدي، وشماء مروان الكتبي، وعمر الشلتوني، ومحمد مهيوب.

ويترأس البعثة عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه المدير المالي للاتحاد، محمد حربوك الشحي، كما تضم عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات، وعضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي للكاراتيه، إبراهيم النعيمي.

وتحمل بعثة «كاراتيه الإمارات» إلى عمّان طموحات كبيرة للمنافسة بقوة على منصات التتويج، وتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد القاري، في مواجهة نخبة المواهب الآسيوية.