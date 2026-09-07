10 لاعبين يمثلون «القوس والسهم» في الألعاب الآسيوية

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة 10 لاعبين ولاعبات في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ20، بمدينتَي آيتشي وناغويا في اليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر الجاري إلى الرابع من أكتوبر المقبل.

وأكدت الأمين العام للاتحاد، هند الحوسني، أن المنتخب الوطني أمام بطولات تنافسية مهمة، من أبرزها دورة الألعاب الأولمبية للشباب في العاصمة السنغالية داكار، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين، والنسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، في الفجيرة من 15 إلى 22 أكتوبر، وبطولة آسيا للشباب بخورفكان في ديسمبر المقبل.

وأشارت الحوسني إلى استمرار الاستعدادات خلال الفترة المقبلة قبل السفر، بعد اختتام برنامج الإعداد بالعاصمة الأوزبكية طشقند، أخيراً، بمشاركة 18 لاعباً ولاعبة في فئتَي القوس المحدب والقوس المركب، عبر تدريبات فنية وبدنية مكثفة، إلى جانب المشاركة في بطولتين، ومعايشة تدريبية مع المنتخب الأوزبكي.

وأضافت أن المشاركة في «الآسياد» محطة مهمة، لما توفره من فرصة للاحتكاك، واكتساب الخبرة التنافسية، وتعزيز حضور رياضة القوس والسهم الإماراتية على الساحة الآسيوية، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد.