غوران: التفاصيل الصغيرة تحسم مواجهة النصر

أكد مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام النصر، غداً، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين. وقال في المؤتمر الصحافي قبل المواجهة، إن فريقه يدخل اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام أحد الفرق التي تملك عناصر مميزة وخيارات فنية متعددة. وأضاف: إن «المواجهة تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط، خصوصاً أن مباريات النصر دائماً ما تكون قوية وتحتاج إلى التعامل معها بتركيز كبير منذ البداية»، وأشار: «المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا، ونعرف أن النصر فريق قوي ويضم العديد من اللاعبين المميزين، ولذلك ندرك أن المواجهة لن تكون سهلة، لكنني أعتقد أن فريقنا جاهز، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في تقديم مباراة جيدة». وتابع: «نحترم النصر بالطبع، ونعرف أنه يمتلك الجودة والخبرة، لكننا في الوقت نفسه نثق بقدراتنا، وسنذهب إلى دبي من أجل تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتيجة إيجابية». وأوضح: «أن فريقه مطالب بالحفاظ على تركيزه طوال المباراة، وعدم منح المنافس المساحات التي يمكن أن يستفيد منها، فالتفاصيل الصغيرة قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد نتيجة المواجهة». وقال: «علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز، وأن نلعب بتنظيم وانضباط، لأن أمام فريق مثل النصر لا يمكنك أن تفقد تركيزك ولو للحظات، نحتاج إلى أن نكون جيدين في جميع مراحل المباراة، وأن نستغل الفرص التي تتاح لنا بصورة إيجابية».