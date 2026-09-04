اتحاد ألعاب القوى يشارك في «الجائزة الكبرى» بعُمان

وافق اتحاد ألعاب القوى على مشاركة عدد من لاعبي ولاعبات أندية الدولة في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، المقررة انطلاقتها في العاصمة العمانية مسقط، غداً، لمنح المواهب الإماراتية فرصة الاحتكاك بالمستويات الخارجية وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة.

وتضم قائمة المشاركين لاعبين ولاعبات من نادي أبوظبي لألعاب القوى، ونادي الشارقة لرياضة المرأة، وشرطة دبي، ونادي حتا.

وتأتي مشاركة لاعبي الأندية في البطولة ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير ألعاب القوى الإماراتية، من خلال إتاحة فرص أكبر أمام المواهب لخوض منافسات ذات مستويات فنية مختلفة، بما يساعدها على اكتساب الخبرة وتحسين أرقامها ورفع جاهزيتها الفنية والبدنية.

وأكد رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء محمد المر، أن الاتحاد ينظر إلى الأندية باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية اكتشاف المواهب وتطويرها، وقال في تصريحات صحافية: «الأندية شريكنا الأول في صناعة الأبطال، ونجاح ألعاب القوى الإماراتية يرتبط بقدرة الأندية على اكتشاف المواهب وتطويرها».