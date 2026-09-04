العين يحدد آلية تذاكر «النخبة الآسيوية»

حدد نادي العين آلية بيع تذاكر مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، المقررة، يوم 15 سبتمبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من البطولة القارية.

وأصدر نادي العين، أمس، بياناً رسمياً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أوضح خلاله آلية بيع تذاكر مباريات «النخبة الآسيوية»، استناداً إلى المزايا المعلنة مسبقاً ضمن برنامج عضوية «عيناوي»، التي تمنح أعضاء الفئة الفضية فما فوق أولوية حجز تذاكر المباريات ذات الطلب المرتفع، وأوضح النادي أنه بعد انتهاء فترة الأولوية تطرح التذاكر المتبقية للجمهور.