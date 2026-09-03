«الأولمبية» تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع اتحادات دورة الألعاب الآسيوية

عقدت اللجنة الأولمبية، أمس، بمقرها في دبي، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع ممثلي الاتحادات الرياضية، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بمشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الـ20، التي تستضيفها مدينتا آيتشي وناغويا في اليابان، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر المقبل.

واستعرض مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية في اللجنة الأولمبية أحمد الطيب، أبرز معطيات الدورة، التي تشهد مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي و6000 مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات، موضحاً أن الدورة تتضمن 43 رياضة و71 فعالية رياضية، وتشهد توزيع 1407 ميداليات ضمن 469 مسابقة متنوّعة.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض برنامج المنافسات لكل رياضة، بما في ذلك منافسات كرة القدم، حيث أوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وكوريا الشمالية وإيران، إلى جانب منافسات الرجبي للسباعيات التي يواجه خلالها منتخب الإمارات منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين.