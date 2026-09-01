«أبيض الغولف» يدشن مشواره في «كأس نومورا»

يدشن المنتخب الوطني للغولف، اليوم، مشواره في «كأس نومورا» للفِرَق، المقامة في نسختها الـ31 على ملعب «باي هود الدولي» في العاصمة الصينية بكين، وتمتد حتى الرابع من الشهر الجاري، بمشاركة 21 من نخبة منتخبات القارة الآسيوية ومنطقة المحيط الهادئ.

ويمثل المنتخب الوطني، كل من محمد سكيك، وسيد ريان أحمد، وسام مولان، في بعثة يترأسها الأمين العام لاتحاد الغولف، خالد مبارك الشامسي، وتضم المدرب، فيصل سيرغيني.

وعلق الأمين العام لاتحاد الغولف، خالد مبارك الشامسي على استعدادات المنتخب لضربة بداية قائلاً: «يدخل المنتخب الوطني البطولة بطموح تقديم أداء قوي، يعكس التطور الذي يشهده الغولف الإماراتي».