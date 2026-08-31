لابا: إذا لم أسجل فلا مشكلة.. المهم أن يفوز الشارقة

تحرر الوافد الجديد لصفوف الشارقة المهاجم الدولي التوغولي، لابا كودجو، من ضغط البداية و«التجربة الثانية» في مسيرته الإماراتية، بعدما افتتح رصيده التهديفي، وقاد «الملك» إلى استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على مستضيفه حتا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وجاء هدف لابا الأول مع فريقه الجديد ليمنحه دفعة معنوية مهمة بعد غيابه عن التسجيل في أول جولتين أمام الظفرة والجزيرة، عقب انتقاله من العين، حيث صنع أبرز مسيرته في دوري المحترفين.

وانتظر لابا حتى الدقيقة 61 ليفتتح حسابه مع «الملك»، بعدما استثمر عرضية عثمان كامارا ووضع الكرة في الشباك، مسجلاً الهدف الثالث الذي أكد تفوق الشارقة.

وقال لابا كودجو في تصريحات صحافية عقب المباراة، التي شهدت ترديد جماهير «الملك» لاسمه احتفالاً بتسجيله أول أهدافه: «إحراز الأهداف أمر إيجابي لأنني ألعب في مركز المهاجم، وبالتأكيد أنا سعيد بالانتصار في المباراة وحصولنا على النقاط، وهذا الهدف هو البداية، وأتمنى أن أستمر»، وتعليقاً على غيابه عن التسجيل في الجولتين الماضيتين، قال: «أنا دائماً موجود، وإذا لم أسجل فهذه ليست مشكلة، المهم أن أساعد زملائي في الفريق، وحينما أسجل يكون الهدف هو مساعدة الفريق»، وأضاف: «في كل مباراة، المهم والهدف هو الفوز، لأنه يعطي دفعة معنوية، وأنا سعيد أيضاً حينما أشاهد الجماهير تدعمني، وهذا يجعلني أعمل على تقديم أفضل ما لديّ من أجلهم».

وكان البرازيلي جوليمار سيلفا منح الشارقة بداية مثالية بتسجيله هدفين في الدقيقتين 21 و28، ليضع فريقه في موقف مريح قبل أن يختتم لابا الثلاثية، وبهذه النتيجة رفع الشارقة رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس، بينما تلقى حتا خسارته الثالثة توالياً، ليبقى «الإعصار» بلا رصيد بعد ثلاث جولات.