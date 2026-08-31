الوحدة يهزم بني ياس.. ويتجنب رقماً تاريخياً غير مرغوب

تجنب فريق الوحدة الوقوع في رقم سلبي غير مسبوق في تاريخه بدوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مثيراً على ضيفه بني ياس بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وسط حضور جماهيري لم يتجاوز 300 متفرج.

ودخل «العنابي» المباراة وهو يعاني سلسلة سلبية على ملعبه، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر أربع مباريات بيتية في الدوري، امتدت من الموسم الماضي، بتعادله في مباراة وخسارته ثلاثاً، وكان التعثر سيعني وصول الوحدة إلى خمس مباريات متتالية على أرضه من دون فوز، وهو ما لم يحدث له من قبل في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.

وتقمص مدافع الفريق علاء الدين زهير دور المنقذ وجنّب الوحدة هذا الرقم، بعدما قام بأدوار هجومية وخطف هدفاً قاتلاً في الدقيقة 89، ليمنح فريقه الفوز بعدما كانت المباراة تتجه نحو التعادل 1-1.

وكان الوحدة افتتح التسجيل في الدقيقة 23 عبر فاكوندو دانييل، قبل أن يدرك بني ياس التعادل بواسطة يوسفو نيكتيه في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بالتعادل، قبل أن تحسم تسديدة علاء الدين زهير المتأخرة المواجهة لمصلحة «أصحاب السعادة».

وبهذه النتيجة، حصد الوحدة أول ثلاث نقاط له في الموسم، بعد بداية متعثرة شهدت خسارتين أمام عجمان والنصر، فيما تواصلت معاناة بني ياس بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي، عقب هزيمتيه السابقتين أمام العين ويونايتد.