فهد سبيل: كلباء يحتاج ردة فعل قوية.. والمنذري ليس مسؤولاً عن الأهداف الـ 8

أكد مدافع كلباء السابق والمدرب الحالي في أكاديمية أتلانتا، فهد سبيل، أن البداية الحالية لـ«النمور» لا تتناسب مع قيمة الفريق ومكانته، مشيراً إلى أن حصد نقطة واحدة واستقبال ثمانية أهداف، مقابل تسجيل ثلاثة أهداف فقط، في أول ثلاث مباريات من دوري المحترفين، يعكسان نتائج أقل بكثير من طموحات جماهير كلباء.

وقال سبيل لـ«الإمارات اليوم» إن كلباء قادر على تصحيح مساره، لكنه يحتاج إلى ردة فعل سريعة، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق بالنتائج فقط، وإنما بالأداء الذي قاد إليها.

وقال: «الخلل الدفاعي يُمثل أبرز أسباب التراجع، لكنه لا يقتصر على الخط الخلفي، وإنما هو مشكلة جماعية تبدأ من التنظيم الدفاعي وتمتد إلى وسط الملعب والهجوم».

وأضاف أن غياب التوازن بين الخطوط ووجود مساحات بينها، إلى جانب أخطاء التغطية والتمركز، جعل كلباء أكثر عرضة لاستقبال الأهداف، مشدداً على أنه لا يمكن تحميل حارس المرمى، سلطان المنذري، مسؤولية الأهداف الثمانية، لأن الحارس يتأثر بما يحدث أمامه من تنظيم دفاعي وتغطية وضغط من بقية اللاعبين.

ضعف الهجوم

وأشار سبيل إلى أن الجانب الهجومي ظهر ضعيفاً في ظل غياب المهاجم الصريح القادر على ترجمة الفرص، وهو ما انعكس على معدل التسجيل، وقال إن إحراز ثلاثة أهداف فقط في ثلاث مباريات يكشف حاجة الفريق إلى زيادة فاعليته أمام المرمى.

واعتبر أن وجود مهاجم قادر على استغلال أنصاف الفرص وإنهاء الهجمات سيكون إضافة مهمة للفريق، لكنه شدد على أن المهاجم وحده لا يكفي ما لم يحصل على الدعم وصناعة الفرص من لاعبي الوسط والأجنحة، مؤكداً أن تحسين الجانب الهجومي يجب أن يكون عملاً جماعياً وليس مسؤولية لاعب واحد.

احتياجات الفريق

وأوضح سبيل، الذي كان أحد أبرز نجوم «النمور» في السنوات الماضية، أن جمهور كلباء الوفي يستحق رؤية فريق أكثر قوة وقدرة على تحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن دعم الفريق بعناصر ذات جودة وخبرة في الدفاع والهجوم سيكون مفيداً، شرط أن تكون الانتدابات مدروسة ومتوافقة مع الاحتياجات الفنية.

وأكد أهمية أن تتم عملية اختيار اللاعبين بالتنسيق بين الإدارة والجهاز الفني، بما يضمن معالجة النواقص الفعلية، مشيراً إلى أن كلباء قادر على تحسين وضعه بالعناصر الحالية إذا ارتفع مستوى التنظيم والانضباط، مع تقليل الأخطاء ورفع الفاعلية الهجومية.

غيابات وإصابات

ويعاني كلباء في الفترة الحالية غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات أو عدم الجاهزية البدنية، فيما تعمل إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق، وكان آخر تحركاتها التعاقد مع المهاجم المالي، بنيامين تيتيه، قادماً من ماريبور السلوفيني، في خطوة تستهدف تعزيز القوة الهجومية ومعالجة أحد أبرز أوجه النقص التي ظهرت في بداية الموسم.

ووصف سبيل سرعة ردة الفعل بأنها ستكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أن «النمور» يملك القدرة على تحسين وضعه، لكن ذلك يتطلب رفع مستوى التنظيم والانضباط، وتقليل الأخطاء، واستعادة الفاعلية الهجومية.