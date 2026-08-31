العين تستضيف «دولية الناشئين» للكرة الطائرة

تستضيف منطقة العين منافسات بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة، التي ينظمها نادي العين في صالة خليفة بن زايد الرياضية، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر إلى الرابع من سبتمبر المقبل. وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة مشاركة ستة فِرَق محلية وخليجية في البطولة هي: العين الإماراتي، والقادسية وبرقان «الكويت»، والريان والعربي «قطر»، والنصر «البحرين».

وتُقام اليوم ثلاث مباريات بين العين والعربي القطري، والنصر البحريني والريان القطري، بينما تشهد المباراة الثالثة مواجهة كويتية بين فريقي القادسية وبرقان.

وأكدت اللجنة المنظمة خلال اجتماعها، أول من أمس، اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية لإقامة الحدث، وتجهيز مقرات المنافسات والفرق والحكام والجماهير، واستقبال الوفود والاعتماد والتغطية الإعلامية ومراسم التتويج.

وأضافت أن استضافة البطولة بالعين تسهم في تعزيز مكانتها كمنصة مميزة للفعاليات الرياضية، وترسيخ حضورها على أجندة البطولات، بما يتكامل مع الجهود الرامية لتنشيط السياحة الرياضية، واستقطاب الرياضيين والزوّار من داخل دولة الإمارات وخارجها.