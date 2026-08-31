بوعصيبة: سويسرا محطة مهمة لإعداد «درّاجات السيدات» لـ «الآسياد»

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدرّاجات، منصور بوعصيبة، أن المعسكر الخارجي لمنتخب الإمارات للسيدات في مدينة إيغل السويسرية يُمثل محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» المقبلة في اليابان، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على توفير أفضل فرص التدريب والاحتكاك للاعبات قبل الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويضم المنتخب في معسكره الحالي اللاعبات: صفية الصايغ، وزهرة حسين، ومروة سلمان وملاك شيران، إلى جانب المدربة روبا حيلاني، حيث يخضع المنتخب لبرنامج تدريبي يركز على رفع الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب الاستفادة من أجواء التدريب والمنافسة في أوروبا.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «وجود منتخب السيدات في أوروبا يأتي ضمن خطة إعداد متكاملة، هدفها توفير احتكاك قوي للاعبات ورفع المستويين الفني والبدني قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير لدورة الألعاب الآسيوية، التي تُمثل واحدة من أهم محطاتنا هذا الموسم»، وأضاف: «ننظر إلى منتخب السيدات باعتباره جزءاً مهماً من مشروع تطوير المنتخبات الوطنية، ونسعى إلى منح اللاعبات أكبر قدر ممكن من الخبرة من خلال المعسكرات والمشاركات الخارجية، وهدفنا لا يرتبط ببطولة واحدة، وإنما ببناء منتخب قادر على المنافسة وتحقيق نتائج متميزة للدراجات الإماراتية خلال السنوات المقبلة».

ويأتي معسكر إيغل ضمن البرنامج الخارجي للمنتخبات الوطنية في أوروبا، الذي يتضمن خوض سباقات ومشاركات تنافسية بهدف زيادة الاحتكاك وتجميع النقاط، قبل الدخول في معسكر خاص، خلال الفترة من الغد وحتى 10 سبتمبر المقبل،، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضير لدورة الألعاب الآسيوية.

ومن المقرر أن تُقام دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، من 19 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر المقبل.