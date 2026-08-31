محمد قاسم: يونايتد لا يخشى الكبار.. وسنقاتل حتى آخر رمق في الدوري

أكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونايتد، محمد قاسم، أن الفوز على كلباء بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين، يمثل دفعة معنوية جديدة للاعبين، مشيراً إلى أن مشوار الدوري لايزال طويلاً، وأن الفريق يسعى إلى مواصلة مشواره بالروح الإيجابية والمستوى نفسيهما حتى نهاية الموسم.

وقال محمد قاسم، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»: «أداء الفريق لم يتغير منذ الجولة الأولى أمام الوصل، التي قدمنا خلالها مستوى جيداً على مدار 65 دقيقة، والأمر نفسه تكرر أمام بني ياس في الجولة الثانية، رغم أن استقبال هدفين تسبب في حالة من الإرباك للاعبين، لكن الفريق نجح في تحقيق الفوز، وأكمل الصورة خلال مباراة كلباء الأخيرة».

وأضاف: «نسعى إلى مواصلة الأداء نفسه في بقية مباريات الدوري، خصوصاً أن المشوار لايزال طويلاً، ويونايتد نادٍ جديد على المسابقة، وعليه أن يقاتل حتى آخر رمق»، وسجل فريق يونايتد بداية قوية في أول ظهور له بدوري المحترفين، إذ يوجد بالمركز السادس، بعد أن جمع ست نقاط من أول ثلاث مباريات، فيما سجل ثمانية أهداف واستقبل ثمانية أهداف أيضاً.

هدفنا البقاء

وعن طموح يونايتد في دوري المحترفين، قال قاسم: «طموحنا هو البقاء في دوري المحترفين، كون الفريق جديداً على المسابقة، كما أن هناك لاعبين جدداً انضموا إلى الفريق، وعلينا الانتظار حتى نصل إلى الدور الثاني من الدوري، وبعدها يمكننا تقييم موقفنا، وتغيير رؤيتنا بشأن الطموح».

فريق واحد

وحول الروح الجماعية التي تسود بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وانعكاسها على أداء الفريق ونتائجه، تقدم محمد قاسم بالشكر إلى مدرب الفريق، الإيطالي أندريا بيرلو، مشيداً بنجاحه في توليف المجموعة الحالية، وقال: «يونايتد فريق واحد وعلى قلب رجل واحد، ومن المهم أن نواصل مشوارنا بهذه الروح».

مقارعة الكبار

وعما ينقص يونايتد لمنافسة الفرق الكبيرة في الدوري، قال قاسم: «أهم شيء بالنسبة لنا أن يؤدي الفريق جميع المباريات بالقوة نفسها، ونحن نحترم جميع الأندية الكبيرة، لكننا لا نخشى أحداً، وسنقاتل أمامها». وعن المباراة المرتقبة أمام الشارقة في الجولة الرابعة، أكد محمد قاسم أن «الشارقة نادٍ كبير وعريق، والمباراة لن تكون سهلة، بل ستكون صعبة، خصوصاً أن الشارقة يلعب على أرضه وبين جماهيره»، متمنياً التوفيق لفريقه في المواجهة المقبلة.

بابيكا يدخل الأجواء

وأكد محمد قاسم أن استراتيجية نادي يونايتد في الموسم الحالي تتمثل في البقاء بدوري المحترفين، وتقديم صورة طيبة في الموسم الأول، مشدداً على قدرة الفريق على الظهور بمستوى جيد. وأوضح أن اختيارات اللاعبين الجدد تمت وفق احتياجات الفريق في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، مشيراً إلى أن اللاعب، شافي بابيكا، شارك بديلاً في الشوط الثاني، بعدما انضم إلى الفريق قادماً من أوروبا، ولم يكن جاهزاً لخوض المباريات الثلاث الأولى منذ البداية.

وأضاف أن بابيكا بدأ يدخل تدريجياً في أجواء المباريات، من خلال المستوى الذي قدمه عقب مشاركته أمام كلباء، معرباً عن أمله أن يواصل اللاعب تقديم الأداء نفسه خلال المرحلة المقبلة.