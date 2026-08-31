منتخب الشباب يواجه تايلاند في تصفيات آسيا بطموح «لقب 2008»

يدشن منتخب الإمارات للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً مشواره في تصفيات كأس آسيا للشباب، المقررة في تايلاند، خلال الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى السادس من سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في الصين، عندما يلتقي، اليوم في الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات، على ملعب تشونبوري في تايلاند، نظيره منتخب تايلاند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبهما العراق وتركمانستان.

ويتطلع «الأبيض» إلى تكرار سيناريو عام 2008، عندما توج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في السعودية، وسجل الهدفين أحمد خليل.

ويشارك المنتخب الإماراتي في التصفيات للمرة الـ20 في تاريخه، فيما يتطلع إلى التأهل إلى النهائيات للمرة الـ14. في المقابل، توج منتخب تايلاند باللقب مرتين عامَي 1962 و1969، ويسعى بدوره إلى بلوغ النهائيات للمرة الـ35 في تاريخه. وتعد التصفيات أول اختبار رسمي لمدرب منتخب الشباب الهولندي، بيتر فان دير فين، الذي تعاقد معه اتحاد الإمارات لكرة القدم أخيراً، ويأمل المدرب قيادة «الأبيض» إلى التأهل للنهائيات، بعد فترة من التحضيرات شملت معسكراً داخلياً في أبوظبي، وآخر خارجياً في تايلاند.

وأكمل منتخب الشباب تحضيراته للتصفيات من خلال المعسكر الخارجي في تايلاند، بعدما سبقت له إقامة معسكر إعداد داخلي في أبوظبي، ضمن برنامجه التحضيري للاستحقاق الآسيوي.

ويلتقي «الأبيض»، في الثالث من سبتمبر المقبل، نظيره العراقي في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مشواره في هذه المرحلة بمواجهة تركمانستان، في السادس من الشهر نفسه. وأكد مدرب منتخب الشباب، بيتر فان دير فين، في تصريحات إعلامية للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، جاهزية المنتخب لخوض التصفيات، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز الفني متحمسون لخوض مباريات هذه المرحلة، متمنياً نجاح المنتخب في التأهل إلى النهائيات، بعد الجهد الكبير الذي بذل خلال فترة الإعداد.

وأوضح أن المنتخب أقام معسكراً في أبوظبي، شاهد خلاله 40 لاعباً، قبل الانتقال إلى المعسكر الخارجي في تايلاند، استعداداً لخوض التصفيات.

نظام جديد

وتقام التصفيات بنظام التجمع من دور واحد، وتشهد تطبيق نظام جديد من مستويين للمرة الأولى، ضمن إصلاحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الفئات السنية، وتقام المرحلة الأولى بمشاركة 31 منتخباً موزعة على ثماني مجموعات، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً 2027 في الصين، لتنضم إلى المنتخب الصيني المضيف.

وفي المقابل، تهبط المنتخبات الستة صاحبة أسوأ ترتيب بين أصحاب المركز الرابع إلى مرحلة التطوير في المستوى الثاني من التصفيات.

وتضم مرحلة التطوير 11 منتخباً موزعة على ثلاث مجموعات، حيث تتأهل المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى مرحلة التأهل النهائية في التصفيات التالية.

26 لاعباً

واختار الجهاز الفني للمنتخب 26 لاعباً لخوض التصفيات الآسيوية، هم: حراس المرمى: سلطان مهند عبدالعزيز، وحمدان الحمادي، وجوشوا بنتلي، وفي الدفاع: سلطان العمري، وأحمد إكرامي، وبطي خميس، وسلطان قاسم، وسالم عصام، وإبراهيم يوسف، وعبدالله عيسى، وقيس أحمد الصفدي، وحميد راشد، وفي الوسط: يزن الدبعي، ومحمد ناصر، وسالم جمال، ومحمد علي، وعبدالله مناد، وفي الهجوم: علي عدنان، وإلياس ساليا، ومحمد جمال، ومامادو عليو ديالو، ومبارك البلوشي، وآدم أحمد، وسلطان صالح، وعبدالله حاتم، وينايك مولر.