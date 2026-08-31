ورشة لصقل حكام اليد والمراقبين الفنيين استعداداً للموسم الجديد

اختتمت، أمس، ورشة العمل الخاصة بصقل وتطوير الحكام والمراقبين الفنيين، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة اليد استعداداً للموسم الرياضي 2026-2027، من خلال الجانب العملي، الذي أقيم على صالة نادي مليحة، بعد يومين من المحاضرات النظرية بمقر الاتحاد.

ووفقاً لبيان صحافي من اتحاد كرة اليد، فقد شهدت الورشة حضور نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، محمد السويدي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام، ياسر النقبي، إلى جانب الحكام والمراقبين الفنيين للموسم الجديد.

وتضمن الجانب النظري استعراض قوانين وأنظمة الموسم، وقدّم خلالها الخبير الفني للاتحاد، عاصم السعدني، شرحاً لأبرز المستجدات، فيما استعرض سكرتير لجنة الحكام، محمد ناصر، حالات تحكيمية مهمة، بينها رمية الإرسال، ورمية الإرسال السريع وآلية تطبيقها.

وأكد السويدي أن الورشة تُمثل محطة مهمة ضمن استعدادات الاتحاد، مشيراً إلى حرصه على تطوير منظومة التحكيم وتوحيد المفاهيم والتفسيرات القانونية، بما يضمن جاهزية الحكام والمراقبين لإدارة منافسات الموسم الجديد بكفاءة.