هدف قاتل يمنح الوحدة «السعادة» أمام بني ياس

خطف فريق الوحدة فوزاً ثميناً ومثيراً من ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم، وسط حضور جماهيري لم يتجاوز 300 متفرج.

وبادر «أصحاب السعادة» بالتسجيل في الدقيقة 23 عن طريق فاكوندو دانييل، قبل أن ينجح بني ياس في العودة إلى المباراة وإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بواسطة يوسفو نيكتيه في الدقيقة 42.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي، نجح مدافع الوحدة علاء الدين زهير في خطف هدف قاتل في الدقيقة 89، ليمنح فريقه فوزاً بالغ الأهمية وثلاث نقاط أعادت إليه الثقة بعد بداية متعثرة.

وبهذه النتيجة، حصد الوحدة أول ثلاث نقاط في الموسم، بعدما استهل مشواره بخسارتين أمام عجمان والنصر، فيما تواصلت معاناة بني ياس بتلقيه الخسارة الثالثة على التوالي، بعد هزيمتيه السابقتين أمام العين ويونايتد.