«الأبيض» يكسر حاجز الـ100 نقطة أمام عُمان ويختتم التصفيات الآسيوية بانتصار عريض

اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة مشواره في النافذة الأولى للتصفيات الآسيوية بانتصار عريض على نظيره العُماني بفارق 26 نقطة، وبنتيجة 115-89، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، التي تختتم منافساتها غداً الإثنين.

وشهدت الجولة أيضاً مواصلة المنتخب البحريني انتصاراته، بعد تغلبه على نظيره النيبالي بفارق 34 نقطة، وبنتيجة 105-71.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 7 نقاط من أربعة لقاءات، بواقع ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة أمام البحرين بنتيجة 80-83، ليعتلي صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما رفع البحرين رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، يليه الكويت بـ5 نقاط، بينما يتقاسم منتخبا نيبال وعُمان المركز الرابع بـ3 نقاط لكل منهما.

وتحدد مواجهتا غدٍ الترتيب النهائي للمجموعة، عندما يلتقي عُمان ونيبال الساعة الخامسة مساءً، قبل مواجهة البحرين والكويت الساعة الثامنة، علماً بأن المنتخبات الثلاثة، الإمارات والبحرين والكويت، ضمنت تأهلها إلى النافذة الثانية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفرض المنتخب الوطني أفضليته في الربع الأول بنتيجة 42-17، ثم عاد عُمان وتفوق في الربع الثاني 28-20، قبل أن يستعيد «الأبيض» زمام المبادرة في الربع الثالث 26-25 والرابع 27-19.

وتقام التصفيات بمشاركة مجموعتين في منطقة غرب آسيا، حيث تضم المجموعة الثانية كازاخستان وفلسطين وسريلانكا والمالديف وقيرغيزستان. ويتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة إلى النافذة الثانية، للانضمام إلى ستة منتخبات متأهلة عن مجموعتي شرق آسيا، لتشكيل 12 منتخباً تتنافس على ثماني بطاقات إلى النافذة الثالثة والأخيرة المؤهلة إلى كأس آسيا 2029.