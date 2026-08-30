الإمارات والحمرية يفتتحان رصيد الانتصارات في دوري الأولى

حصد فريقا الإمارات والحمرية أول ثلاث نقاط لهما في الموسم، بعد تحقيقهما الفوز في منافسات الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى، في بداية تمنح الفريقين دفعة مهمة في مشوار المنافسة.

وقاد اللوكسمبورغي لوكاس فيرناند فريق الإمارات إلى فوز ثمين على ضيفه بالم سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 7 و52، بينما أضاف أحمد الظنحاني الهدف الثالث في الدقيقة 33، في حين سجل منصور سعيد هدف بالم سيتي الوحيد في الدقيقة 22.

ورفع الإمارات رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع، فيما بقي بالم سيتي من دون رصيد.

وفي مباراة أخرى، حقق الحمرية فوزه الأول في الموسم بتغلبه على فيرت فورتوس بنتيجة 1-0، بهدف سجله الإسباني يوسف لحسناوي في الدقيقة 28.

ورفع الحمرية رصيده إلى 3 نقاط وضعته في المركز التاسع، متأخراً بفارق الأهداف عن فيرت فورتوس صاحب المركز الثامن.