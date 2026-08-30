الشارقة يطوي صفحة الجزيرة بثلاثية في حتا

استعاد فريق الشارقة توازنه وعاد إلى سكة الانتصارات بفوز مهم على مستضيفه حتا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وجاء انتصار «الملك» بمثابة رد فعل قوي بعد الخسارة أمام الجزيرة بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، إذ نجح الفريق في استعادة شخصيته الهجومية وحسم المباراة مبكراً، ليؤكد قدرته على تجاوز عثرته الأولى وعدم السماح لها بالتأثير في بداية مشواره بالموسم.

ووضع البرازيلي جوليمار سيلفا الشارقة في المقدمة في الدقيقة 21، قبل أن يعود اللاعب ذاته بعد سبع دقائق فقط ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 28، مانحاً فريقه أفضلية مريحة وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء.

واكتملت عودة الشارقة المثالية بهدف المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 61، ليوقع أول أهدافه بقميص «الملك» ويكسر صيامه التهديفي في أول جولتين، مستفيداً من كرة عرضية أرسلها إليه زميله عثمان كامارا.

وحافظ الشارقة على تفوقه حتى صافرة النهاية، وخرج بشباك نظيفة وثلاث نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويعود سريعاً إلى طريق الانتصارات.

وفي المقابل، واصل حتا بدايته الصعبة في الموسم، بعدما تلقى الخسارة الثالثة على التوالي، ليبقى «الإعصار» بلا رصيد من النقاط بعد ثلاث جولات.