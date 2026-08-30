منتخب الرجبي سادساً.. والسيدات سابعاً في الجولة الأولى من سلسلة آسيا

حقق منتخب الإمارات للرجبي للرجال المركز السادس، فيما حل منتخب السيدات في المركز السابع، في الجولة الأولى من سلسلة آسيا للرجبي «طيران الإمارات» للسباعيات 2026، التي استضافتها مدينة سوتشو الصينية على مدار يومين، بمشاركة نخبة منتخبات القارة في منافسات الرجال والسيدات.

وجاء منتخب الرجال في وصافة المجموعة الثانية خلف اليابان، بعدما حقق الفوز على سنغافورة 31-12 والهند 35-14، فيما خسر أمام اليابان. وفي الدور ربع النهائي، خسر أمام كوريا 26-31 بعد مباراة قوية من المنتخبين، قبل أن يحقق الفوز على ماليزيا 28-12 في مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، ثم خسر أمام تايلاند 14-17 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، لينهي مشواره في المركز السادس.

وحل منتخب السيدات في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بعد فوزه على إيران 20-0، وخسارته أمام اليابان والهند، قبل أن يخسر أمام الصين في الدور ربع النهائي الذي أقيم بنظام خروج المغلوب. وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، خسر أمام الهند، ثم حقق الفوز على أوزبكستان 22-5، لينهي مشاركته في المركز السابع.

وتقام الجولة الثانية والأخيرة من السلسلة في العاصمة السريلانكية كولومبو يومي 17 و18 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تتويج بطلي الرجال والسيدات في ختام منافسات سلسلة 2026.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، ويضم الجهاز الفني لمنتخب الرجال المدرب البريطاني جاك بينادي، إلى جانب يوسف شاكر وخلدون المليح، كمدربين مساعدين فيما تقود منتخب السيدات المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو، ويرافق البعثة حازم حسن، المدير التنفيذي للاتحاد بالإنابة، والإداري نزار مهران.