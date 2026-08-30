رامي وجياكوماكيس.. «الشبه أربعين» يربك الكاميرا ويُسعد العين

انتقلت حكاية الشبه اللافت بين المدافع الدولي المصري رامي ربيعة وزميله المهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس من طرفة داخل أروقة نادي العين إلى لقطة حاسمة تصدرت واجهة المشهد، بعدما كان الثنائي طرفاً في «ريمونتادا» مثيرة قادت «الزعيم» إلى تحويل تأخره أمام النصر صفر-1 إلى فوز ثمين 2-1.

وكتب ربيعة وجياكوماكيس فصلاً جديداً من حكاية «الشبه أربعين»، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم، إذ سجل الأول هدف التعادل، قبل أن يضيف الثاني هدف الفوز في لقطة لم تخلُ من الالتباس بسبب التشابه الكبير بين اللاعبين.

ويتقاسم اللاعبان قدراً لافتاً من التشابه في ملامح الوجه، إلى جانب حلاقة الرأس والطول والبنية الجسمانية ولون البشرة، حتى إن طريقة تحركهما داخل الملعب تزيد أحياناً من صعوبة التمييز بينهما، رغم اختلاف مركزيهما، إذ يلعب ربيعة الذي يرتدي القميص رقم 25 في الخط الخلفي، فيما يقود جياكوماكيس بالرقم 7 الخط الأمامي.

وحضر التشابه بين الثنائي في لحظة حاسمة من المباراة، خلال تسجيل العين هدف الفوز، بعدما سدد المدافع رافائيل فيلا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، حوّل رامي ربيعة مسارها بقدمه، لكن جياكوماكيس كان هو أخر من لمس الكرة قبل أن تستقر في الشباك.

وأربكت الشبه مخرج المباراة، الذي وجّه الكاميرات في البداية نحو احتفالية رامي ربيعة كما لو أنه صاحب الهدف، قبل أن يكشف في الإعادة أن اللمسة الأخيرة كانت للمهاجم اليوناني، ليصحح المشهد بعد لحظات ويوجه العدسة نحو جياكوماكيس.

وكانت حكاية الشبه بين اللاعبين قد بدأت منذ انضمام ربيعة إلى معسكر العين الإعدادي في إسبانيا، حين خطف التشابه الكبير بينه وبين جياكوماكيس انتباه اللاعبين والجهاز الفني والجماهير، قبل أن يصف المدافع المصري زميله اليوناني بـ«توأمه» في تعليق على إحدى الصور التي نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر «إنستغرام».

وأعرب مدافع العين، رامي ربيعة عن سعادته الكبيرة بالانتصار على «العميد» والمساهمة بهدف فيه الفوز بعدما كان سبباً في هدف التقدم الذي أحرزه الضيوف، وقال في تصريحات صحافية عقب المباراة: «كنت أريد العودة إلى المباراة بأي طريقة، لذلك عندما جاءت فرصة تسجيل الهدف كنت سعيداً، لأنه منحنا فرصة جديدة للعودة».