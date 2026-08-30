أحمد جشك: روح خورفكان وجمهوره قاداه للفوز على الظفرة

أرجع جناح فريق خورفكان أحمد جشك، الانتصار الذي خرج به فريقه على حساب الظفرة في الجولة الثالثة من دوري المحترفين إلى الروح التي تحلى بها الفريق، والدعم الذي قدمه الجمهور، مؤكداً أن اللاعبين دخلوا المباراة بهدف واضح وهو حصد النقاط الثلاث دون الالتفات إلى أي ظروف أو أعذار.

وكان خورفكان قد حقق انتصاره الأول في المسابقة، أمس، على حساب ضيفه الظفرة بهدفين دون رد، سجلهما أحمد جشك وعمر تراوري في الشوط الثاني من المباراة، ليحصد النقاط الثلاث الأولى، فيما ظل رصيد الظفرة خالياً من النقاط.

وقال جشك عقب المباراة: «كان هدفنا منذ البداية تحقيق الفوز، وتعاهدنا كلاعبين على عدم البحث عن أعذار، والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب، ولقد نجحنا في ذلك، واستغللنا الفرص التي حصلنا عليها، وحققنا أول ثلاث نقاط».

وأشاد اللاعب بالأجواء التي يعيشها الفريق مع المدرب الصربي كريسمير ريزيتش، رغم أن فترة العمل معه لاتزال قصيرة.

وقال في تصريحات إعلامية: «تأقلمنا مع المدرب سريعاً، وهناك علاقة جيدة بين اللاعبين والمدرب منذ اليوم الأول، حاولنا فهم أفكاره ومتطلباته، ونعمل على تنفيذ ما يطلبه منا في كل مباراة».

وأضاف: «الفوز على الظفرة سيمنحنا دفعة معنوية مهمة، وعلينا أن نبني عليه في المباريات المقبلة، طموحنا هو الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، وأعتقد أننا نملك القدرة على ذلك، خصوصاً مع اكتمال تشكيلة الفريق وعودة بقية اللاعبين».