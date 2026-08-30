الجزيرة يحقق رقماً مميزاً بشباك نظيفة للمباراة الثالثة توالياً

سجّل الجزيرة رقماً لافتاً في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما أصبح الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث الأولى من المسابقة، عقب فوزه على عجمان 3-صفر، أمس، على استاد محمد بن زايد.

وبات الجزيرة بحاجة إلى انتصار واحد لمعادلة أفضل سلسلة انتصارات له في بداية الموسم، في انتظار المواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع شباب الأهلي في دبي، السبت المقبل، في افتتاح الجولة الرابعة.

بدوره، علّق لاعب الجزيرة وصاحب الهدف الأول في مباراة عجمان، إيغور إدواردو، على أرقام الجزيرة في الدوري، قائلاً: «الحفاظ على نظافة الشباك في ثلاث مباريات متتالية ليس سهلاً، خصوصاً أن الدوري الإماراتي تنافسي للغاية، نعمل بجدية في التدريبات قبل كل مباراة، ونتعامل مع جميع المواجهات بتركيز كبير».

وأضاف في تصريحات إعلامية عقب مباراة عجمان: «التحسن الدفاعي للفريق جاء نتيجة العمل المستمر تحت قيادة الجهاز الفني، إلى جانب وجود عناصر تملك الخبرة، لدينا لاعبون أصحاب خبرة، وأنا أيضاً اكتسبت خبرات كبيرة هذا الموسم».

وأوضح: «الفريق أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الدفاعية المختلفة، وكل لاعب يعرف دوره في الدفاع، ونستطيع اللعب بأسلوب الضغط العالي أو الدفاع من المنطقة المتوسطة أو التراجع إلى الدفاع المنخفض، وهذا يعكس التطور الذي حدث في طريقة تفكيرنا داخل الملعب».

وعن المواجهة المقبلة أمام شباب الأهلي، قال: «سنتعامل معها بالطريقة نفسها، ستكون مباراة صعبة للغاية، وسنخوضها بجدية كبيرة وكأنها نهائي».