رامي ربيعة: أخطأت أمام النصر.. لكني رفضت الاستسلام

أكد مدافع العين، رامي ربيعة، أنه سعى بين شوطي مباراة فريقه أمام النصر إلى استعادة تركيزه سريعاً بعد الخطأ الذي ارتكبه في الدقيقة 43، وتسبب في منح «العميد» التقدم عن طريق مهاجمه كريس بيديا، ومساعدة الفريق على العودة إلى المباراة.

ونجح العين في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه النصر إلى الفوز 2-1، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان ربيعة طرفاً في واحدة من أبرز لقطات المباراة، عندما استغل كريس بيديا خطأ من المدافع المصري قبل نهاية الشوط الأول، ووضع الكرة على يمين الحارس خالد عيسى، مانحاً النصر التقدم، رغم أفضلية العين الهجومية.

لكن رامي ربيعة لم ينتظر طويلاً لتعويض خطئه، إذ عاد مع بداية الشوط الثاني ليؤدي دوراً مختلفاً تماماً، بعدما ارتقى لركلة ركنية نفذها كاكو، وحوّل الكرة برأسه إلى داخل مرمى النصر، مدركاً التعادل للعين.

وجاء هدف ربيعة في الدقيقة 53، قبل أن يكمل جياكوماكيس العودة العيناوية بعد أربع دقائق فقط، عندما غيرت تسديدة رافائيل رودريغيز اتجاهها، بعدما اصطدمت بجسد جياكوماكيس، لتسكن شباك النصر، وتمنح أصحاب الأرض التقدم.

وقال ربيعة في تصريحات إعلامية بعد مباراة النصر: «كنت مدركاً تماماً أنني ارتكبت خطأ، لكنني رفضت الاستسلام، وحرصت على ألا يؤثر ذلك في تركيزي أو في زملائي، كنت أريد أن أعوض الخطأ سريعاً، لأنني موجود في الفريق من أجل مساعدة زملائي، وليس من أجل أن أتأثر بلقطة واحدة».

وأضاف: «الكرة التي سجل منها النصر هدفه كانت بين قدمي، وتأخرت في اتخاذ القرار، وأعرف أن الخطأ كان واضحاً، لكن الأهم بالنسبة لي كان رد الفعل بعده، حاولت أن أهدأ وأحافظ على تركيزي، لأن توتري كان سينعكس على بقية اللاعبين».

وأوضح: «زملائي وقفوا إلى جانبي، وأنا أثق بهم وهم يثقون بي، وكنت حريصاً على تشجيعهم، والتأكيد لهم بأن شيئاً لم يتغير، وأننا قادرون على العودة، وهذا ما حدث بالفعل».

وعن تسجيله هدف التعادل بعد الخطأ، قال: «كنت أريد العودة إلى المباراة بأي طريقة، لذلك عندما جاءت فرصة تسجيل الهدف كنت سعيداً، لأنه منحنا فرصة جديدة للعودة».

وأكد ربيعة في ختام تصريحه أن هدف العين في تلك المرحلة هو تحقيق الانتصارات، والدخول إلى الاستحقاقات الآسيوية في حالة معنوية جيدة، بصرف النظر عن الأداء الذي نعلم جيداً أنه سيتحسن مع مرور الوقت.