«بيواخت» يهدي «غودولفين» لقب «ميمسي ستيكس» الأسترالي

توّج الجواد «بيواخت»، بشعار فريق «غودولفين» وإشراف المدرب كريس والر، بطلاً لسباق «ميمسي ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1»، لمسافة 1400 متر عشبي، الذي أقيم أمس على مضمار «كولفيلد» الأسترالي العريق.

وأضاف «بيواخت»، البالغ من العمر أربع سنوات، الانتصار الرابع في مسيرته، والثالث له ضمن سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقبي سباقي «غولدون روز» و«أول إيجد ستيكس»، اللذين أقيما على مضمارَي «روزهيل» و«راندويك» الأستراليين.

وعرف الفارس ناش راويلر كيفية استثمار البوابة السابعة وقيادة «بيواخت» لانطلاقة مثالية، والتموضع مبكراً بين جياد المقدمة، قبل إطلاق العنان لقدراته عند المنعطف الأخير ودخول المسار المستقيم لمضمار «كولفيلد»، ليبتعد عن منافسيه ويقطع خط النهاية أولاً بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و81 جزءاً من الثانية.

وجاء الجواد النيوزيلندي «مستر برايتسايد»، بإشراف المدربين بن وويل وجي دي هايز وقيادة الفارس كريغ وليامز، في المركز الثاني بفارق ثلاثة أطوال، فيما ذهب المركز الثالث إلى الجواد النيوزيلندي «كوزميك كروسيدر»، بإشراف المدرب أندريا ليك وقيادة الفارس وليام بايك.

وعلق المدرب كريس والر على الانتصار قائلاً في تصريحات صحافية: «قدم أداءً رائعاً، وتفوق على الخيول الأكبر سناً، كما قدم الفارس ناش أداءً مميزاً وقاد الجواد إلى فوز رائع. ومن الجيد رؤية (بيواخت) يستهل موسمه بعمر أربع سنوات ويحقق هذا الفوز المذهل».

وأضاف: «حقق (بيواخت) انتصاره الثالث في سباقات الفئة الأولى، وأنا واثق بأن هناك انتصارات وسباقات جديدة تنتظره في المستقبل».

بدوره، قال الفارس ناش راويلر: «يا له من شعور رائع، إذ كنت أتطلع طوال الأسبوع إلى أن يظهر بمثل هذا الأداء الكبير، ونجحنا في تحقيق الحلم والفوز بلقب السباق».