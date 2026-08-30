11 خيلاً تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في كازان اليوم

يحتضن مضمار كازان الدولي للفروسية في جمهورية تتارستان، اليوم، محطة روسيا لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الـ33 للكأس الغالية، التي تُقام بالتزامن مع فعاليات مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان في نسخته الـ36.

وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من اهتمام سموه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وإعلاء مكانته في أهم المضامير الدولية.

ويشهد سباق المحطة الروسية مشاركة 11 خيلاً تُمثل نخبة المرابط والإسطبلات الروسية، للتنافس ضمن فئة ليستد لمسافة 1800 متر رملي، للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم قائمة المشاركين كلاً من: «نيمبوس تيرسك»، و«أندرتيكر»، و«الذهبي»، و«فوسخود تيرسك»، و«فيلبوت تيرسك»، و«أبيركوت»، و«بافوس»، و«بوكروي»، و«سابور»، و«ميلوسلاف»، و«بيج برايز سيفر».

وتحمل محطة روسيا سجلاً مميزاً في تاريخ الكأس الغالية، إذ توّج «أفونموث» باللقب في عامي 2018 و2019، وفاز «أكيرلاند» بنسخة 2020، و«ساحر» بنسختي 2021 و2023، و«ليجيونير» بنسخة 2022، و«باناسيا تيرسك» بنسخة 2024، فيما حصد «توفيق» لقب نسخة عام 2025 بعد منافسة قوية حُسمت عند خط النهاية.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مطر سهيل اليبهوني الظاهري: «يسعدنا مواصلة رحلة الكأس الغالية في المضامير العالمية من خلال محطة كازان، التي حققت خلال السنوات الماضية نجاحات تنظيمية وجماهيرية مميزة، وشهدت مشاركة قوية من نخبة الملاك والمربين والمرابط الروسية».

وأضاف: «دعم ورعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يُمثلان الركيزة الأساسية للنجاحات العالمية التي تحققها سلسلة سباقات الكأس الغالية، ويعززان خططنا الرامية إلى دعم ملاك ومربي الخيل العربي، وتوفير أفضل الفرص أمامهم للمشاركة والتنافس في السباقات الدولية».