في أول ظهور تدريبي.. إنييستا يضع بصمته على «غلف يونايتد»

بدأ مدرب غلف يونايتد، الأسطورة الإسبانية أندريس إنييستا، وضع بصمته في أول مباراة رسمية له مدرباً منذ اعتزاله اللعب، رغم خسارة فريقه أمام دبا 3-4، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، بهدف قاتل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+7).

ورغم الخسارة، حمل الظهور الأول لإنييستا مؤشرات إيجابية على مشروع غلف يونايتد، بعدما ظهرت للفريق شخصية فنية واضحة في التعامل مع الكرة، وبناء الهجمات، والتعامل مع فترات الضغط.

ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز المؤشرات الفنية التي رافقت الظهور الأول لإنييستا مع غلف يونايتد.

هدوء مميز

حافظ إنييستا على هدوئه طوال المباراة، وواصل توجيه لاعبيه دون انفعال، مطالباً إياهم بالاحتفاظ بالكرة وعدم التسرع في اتخاذ القرار. كما حرص على تمسك فريقه بأسلوبه حتى تحت الضغط، وهي سمة ميزته لاعباً، إذ كان يبحث دائماً عن الحل بالكرة بدلاً من التخلص منها بصورة عشوائية.

لمسات إسبانية

اعتمد غلف يونايتد خلال فترات طويلة على التمرير القصير والتحرك المستمر، مع محاولة بناء الهجمات من الخلف، وتحرك لاعبي الوسط والأطراف لمنح حامل الكرة أكثر من خيار. كما لجأ الفريق إلى إعادة تدوير الكرة عندما تغيب المساحة المناسبة للتقدم، في محاولة للحفاظ على الاستحواذ وانتظار اللحظة المناسبة لبناء الهجمة.

تنوع هجومي

حاول غلف يونايتد الوصول إلى مرمى دبا بطرق مختلفة، من خلال الاختراق ونقل الكرة إلى الأطراف والتسديد من خارج منطقة الجزاء، ما منحه تنوعاً في صناعة الفرص، وأبعده عن الاعتماد على حل هجومي واحد.

أسلوب «الرسام»

وأظهرت المباراة بعض ملامح أفكار «الرسام» إنييستا، خصوصاً في محاولة غلف يونايتد استعادة الكرة سريعاً بعد فقدانها، من خلال الضغط على حاملها، قبل العودة إلى تنظيم الصفوف عند عدم نجاح الضغط. وسعى الفريق كذلك إلى الحد من المساحات أمام دبا، مع الحفاظ على أسلوب يعتمد على الاستحواذ والتحكم في إيقاع اللعب.

مزيد من الوقت

أظهرت المباراة أن إنييستا بدأ بناء فريقه وفق أفكار واضحة تقوم على الاستحواذ والتحرك والضغط بعد فقدان الكرة، وهي ملامح تحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل حتى تتحول إلى أسلوب ثابت ومتجانس.

ورغم الخسارة، منح الظهور الأول مؤشرات إيجابية على مشروع إنييستا، الذي يسعى إلى بناء فريق يمتلك شخصية فنية واضحة، ويكون قادراً على المنافسة وتقديم كرة قدم تحمل بصمته.