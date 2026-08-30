عتيق: «أبيض السلة» مطالب بتصحيح المسار

أكد المدرب المساعد للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، سالم عتيق، أن «الأبيض» مطالب، رغم ضمان تأهله، بتصحيح المسار عندما يواجه المنتخب العُماني عند الثامنة من مساء اليوم، في ختام مشوار «الأبيض» بالنافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، المقامة منذ 26 أغسطس الجاري على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، وتختتم غداً.

وتعرض المنتخب الوطني، أول من أمس، لخسارته الأولى أمام نظيره البحريني بنتيجة 80-83، ليفقد صدارته المطلقة للمجموعة، ويدخل في شراكة مع الكويت على المركز الأول برصيد خمس نقاط لكل منهما.

كما فتحت الخسارة الباب أمام المنتخب البحريني، صاحب النقاط الأربع من انتصارين، للدخول بقوة في المنافسة على الصدارة، خصوصاً أن المنتخب كان قد استهل مشواره في النافذة بالفوز على منتخبي نيبال والكويت بنتيجتي 110-64 و75-73 على التوالي.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «شدد الجهاز الفني للمنتخب، خلال يوم أمس الذي خلدت فيه جميع المنتخبات المشاركة للراحة، على تحليل الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الأبيض، وفقدان التركيز خلال الربعين الأول والثالث، وهو ما أودى إلى الخسارة أمام البحرين. كما أكدنا للاعبين ضرورة، رغم ضمان التأهل إلى النافذة الثانية، تصحيح المسار وتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة أمام منتخب عُمان».

وأوضح: «قدّم المنتخب، رغم دخوله النافذة بغيابات مؤثرة لكل من حامد عبداللطيف وعبدالله حسن، مستويات قوية في المباراتين الأولى والثانية أمام نيبال والكويت، إلا أن غياب التركيز الدفاعي والتسرع في إنهاء الهجمات تسببا في خسارة الأبيض أمام البحرين، والتفريط في فرصة إنهاء النافذة بالمركز الأول، خصوصاً أن المنتخب البحريني عزّز حظوظه في انتزاع الصدارة، التي ستتوقف على قدرته على الفوز في مباراتيه الأخيرتين أمام نيبال والكويت».

وأضاف: «نتطلع في مباراتنا الأخيرة إلى التأكيد على أحقيتنا بالتأهل المبكر، خصوصاً أن الفروق الفنية تصبّ في مصلحة الأبيض، إلا أنه علينا مواصلة تقديم الأداء القوي أمام منتخب عُمان الباحث عن انتصاره الأول، مع بقاء مباراة أخيرة له غداً أمام منتخب نيبال».

واختتم: «تطلعاتنا كبيرة مع هذه المجموعة من اللاعبين لمواصلة المشوار بنجاح في التصفيات الآسيوية، بعد ضمان التأهل إلى النافذة الثانية المقررة في نوفمبر المقبل، في محطة جديدة نلتقي خلالها مع منتخبات من غرب وشرق القارة، للمنافسة على ثمانية مقاعد مؤهلة إلى النافذة الثالثة والأخيرة المؤهلة بدورها إلى كأس آسيا 2029».

يُذكر أن المنتخب الوطني ينافس في المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا، إلى جانب منتخبات البحرين والكويت وعُمان ونيبال. وتضم المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا منتخبات كازاخستان وفلسطين وسريلانكا والمالديف وقيرغيزستان.