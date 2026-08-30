فيتوريا: دفعنا ثمن التفاصيل الصغيرة

أكد المدير الفني لفريق الوصل، المدرب البرتغالي روي فيتوريا، أنه يشعر بالإحباط عقب خسارة «الإمبراطور»، أول من أمس، أمام ضيفه شباب الأهلي بهدف دون رد، في قمة الجولة الثالثة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة، بالنظر إلى فترات السيطرة التي فرضها خلال المباراة.

وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكن بعد 15 دقيقة وحتى نهاية الشوط الأول كنا نستحق التقدم في النتيجة. وحتى في الشوط الثاني دخلنا بشكل جيد، لكن شباب الأهلي أجرى بعض التغييرات، ونجح في استثمار الفرص، وترجم إحداها إلى هدف الفوز، فيما لم نوفق نحن في استثمار الفرص وترجمتها بالشكل المطلوب».

وأوضح: «هذه هي كرة القدم، وعدم استغلال الفرص يجعل التفاصيل الصغيرة قادرة على تغيير مجرى المباراة، وعلينا الآن العمل على تصحيح الأخطاء، والإعداد بشكل جيد للمباراة المقبلة».

وأضاف: «بدأنا الموسم بشكل جيد، ولايزال علينا تحسين مستوى الفريق. خسارة اليوم لم تؤثر في الحالة الذهنية للاعبين، ولاتزال لدينا الحالة الذهنية القوية للدخول في المباريات المقبلة. ورغم أن النتيجة لم تكن جيدة أمام شباب الأهلي، فإن الفريق ظهر بشكل جيد على الصعيد الفني».

وعن أسباب عدم مشاركة فابيو ليما في الدقائق الأخيرة من المباراة، قال فيتوريا: «وصل فابيو ليما إلى المعسكر متأخراً بسبب خضوعه لعملية جراحية، وحتى يكون مستعداً، ومتى ما أردت إشراكه فسيتم الدفع به بالتأكيد. في المباراة الماضية فزنا بثلاثة أهداف دون ردّ، ولم يسأل أحد عن مشاركة ليما رغم الدفع به في الشوط الثاني، واليوم خسرنا أمام شباب الأهلي ليأتي السؤال عن عدم إشراكه في المباراة. لدينا لاعبون آخرون على أرضية الملعب، مثل مهدي طارمي، وماتيوس سالدانيا، وبالاسيوس، وأستطيع إشراك من أريد، وهذا قراري أنا».