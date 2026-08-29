من خطأ إلى هدف.. رامي ربيعة يقلب قصته أمام النصر إلى انتصار للعين

تحول مدافع العين، رامي ربيعة، خلال 10 دقائق فقط من لاعب تسبب في تأخر فريقه إلى صاحب هدف أعاده إلى المباراة، بعدما سجل التعادل أمام النصر، قبل أن يقلب «الزعيم» تأخره إلى فوز 2-1، اليوم السبت، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان ربيعة طرفاً في واحدة من أبرز لقطات المباراة، عندما استغل كريس بيديا خطأ من المدافع المصري قبل نهاية الشوط الأول، ووضع الكرة على يمين الحارس خالد عيسى، مانحاً النصر التقدم في الدقيقة 43، رغم أفضلية العين الهجومية.

لكن رامي ربيعة لم ينتظر طويلاً لتعويض خطئه، إذ عاد مع بداية الشوط الثاني ليؤدي دوراً مختلفاً تماماً، بعدما ارتقى لركلة ركنية نفذها كاكو، وحول الكرة برأسه إلى داخل مرمى النصر، مدركاً التعادل للعين في الدقيقة 53.

وبعد أربع دقائق فقط، أكمل جياكوماكيس العودة العيناوية، عندما غيرت تسديدة رافائيل رودريغيز اتجاهها بعدما اصطدمت بجسده، لتسكن شباك النصر وتمنح أصحاب الأرض التقدم.

وكان العين قد بدأ المباراة بأفضلية هجومية واضحة، وصنع أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل، كان أبرزها محاولة لجياكوماكيس، إلى جانب ركلة جزاء حصل عليها الفريق في الدقيقة 35، لكن سفيان رحيمي أهدرها بعدما تصدى لها الحارس أحمد شامبيه.

ومنح الفوز العين ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى تسع نقاط، ليتقاسم صدارة الترتيب مع الجزيرة وشباب الأهلي، مع احتلاله المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد النصر عند أربع نقاط وتراجع إلى المركز السابع.