العربي يهزم الفجيرة برباعية ويعتلي صدارة دوري الدرجة الأولى

حقق العربي فوزاً كبيراً على ضيفه الفجيرة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، بعد مواجهة اتسمت بالندية والإثارة بين الفريقين.

وافتتح العربي التسجيل مبكراً عن طريق العاجي شيخ تيميتي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك الفجيرة التعادل بواسطة البرازيلي فينيسيوس رانجيل في الدقيقة 26.

وعاد العربي للتقدم في الدقيقة 61 عن طريق البرازيلي ويسلي براغا، وأضاف الفرنسي ياسين بنطيب الهدف الثالث في الدقيقة 67، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويختتم رباعية فريقه في الدقيقة 81.

ورفع العربي رصيده إلى ست نقاط، ليتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند ثلاث نقاط.

وفي مباراة ثانية، تعادل الجزيرة الحمراء والبطائح من دون أهداف، ليحصل الجزيرة الحمراء على أول نقطة له في المسابقة، فيما رفع البطائح رصيده إلى أربع نقاط.