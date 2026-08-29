خورفكان يهزم الظفرة بثنائية ويحتفل بانتصاره الأول

افتتح خورفكان رصيده من الانتصارات في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه الظفرة 2-صفر، السبت، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وظل التعادل السلبي قائماً طوال الشوط الأول، قبل أن يحسم خورفكان المباراة في الشوط الثاني بهدفين منحاه النقاط الثلاث.

ووضع أحمد جشك أصحاب الأرض في المقدمة بعد تمريرة طويلة من لويس هيرنانديز، تسلمها اللاعب قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت سقف المرمى في الدقيقة 51.

وضاعف عمر تراوري تقدم خورفكان في الدقيقة 64، بعدما استغل هجمة مرتدة سريعة انطلق خلالها من وسط الملعب، قبل أن ينفرد بالحارس ويضع الكرة من بين قدميه.

ورفع خورفكان رصيده إلى ثلاث نقاط، ليتقدم مؤقتاً إلى المركز التاسع، فيما بقي الظفرة دون رصيد بعد ثلاث جولات، ليستمر في المركز قبل الأخير.