الجزيرة يواصل انطلاقته المثالية بثلاثية نظيفة أمام عجمان

واصل الجزيرة انطلاقته المثالية في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على ضيفه عجمان 3-صفر، السبت، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وأكد الجزيرة تفوقه في مبارياته الثلاث الأولى، بعدما حقق النتيجة ذاتها أمام الشارقة وحتا في الجولتين الماضيتين، ليجمع تسع نقاط ويحافظ في الوقت نفسه على نظافة شباكه منذ بداية الموسم.

ووضع إيغور سيروتي الجزيرة في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى تمريرة من ويليان روخا داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة على يمين حارس عجمان في الدقيقة 45.

وعزز الجزيرة تقدمه في الشوط الثاني بهدف عكسي سجله مدافع عجمان يوري ماتياس بالخطأ في مرماه، أثناء محاولته إبعاد عرضية فليسيو ميلسون، في الدقيقة 68.

واستغل برونو دي أوليفيرا خطأً دفاعياً آخر من عجمان، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86، ويؤكد انتصار الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الجزيرة رصيده إلى تسع نقاط، ليتقاسم صدارة جدول الترتيب مع شباب الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين السبت المقبل في الجولة الرابعة، فيما تجمد رصيد عجمان عند ست نقاط.