الجزيرة يدعم صفوفه بصفقة قوية قادمة من إنتر ميلان الإيطالي

أعلن نادي الجزيرة تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الألباني كرستيان أسلاني، قادماً من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشف نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن أسلاني سيرتدي القميص رقم 23، ليبدأ تجربة جديدة في الملاعب الإماراتية بعد سنوات قضاها في الدوري الإيطالي، تنقل خلالها بين إمبولي وإنتر ميلان، قبل خوضه تجربة إعارة أخرى مع تورينو خلال الموسم الماضي.

ويمثل التعاقد مع اللاعب الألباني إضافة بارزة لصفوف «فخر أبوظبي»، في ظل الخبرة التي اكتسبها في واحدة من أقوى مسابقات كرة القدم الأوروبية، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب بلاده.

وخاض أسلاني، المولود في مدينة إلباسان الألبانية عام 2002، أكثر من 100 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعدما سجل ظهوره الأول في المسابقة بقميص إمبولي خلال موسم 2021-2022.

وبدأ اللاعب مسيرته في «الكالتشو» مع إمبولي، إذ خاض معه 23 مباراة في الدوري الإيطالي وسجل هدفاً واحداً، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في صيف 2022.

وشارك أسلاني مع إنتر في 65 مباراة في الدوري الإيطالي على مدار ثلاثة مواسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وكان ضمن قائمة الفريق الذي توج بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2023-2024، إضافة إلى ألقاب محلية أخرى خلال فترته مع النادي.

كما خاض اللاعب تجربة مع تورينو على سبيل الإعارة خلال موسم 2025-2026، وشارك في 15 مباراة بالدوري الإيطالي، ليرفع رصيده في المسابقة إلى أكثر من 100 مباراة.