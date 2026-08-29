7081 مشجعاً حضروا قمة الوصل وشباب الأهلي في زعبيل

بلغ الحضور الجماهيري الرسمي في مباراة الوصل وشباب الأهلي، التي جمعت الفريقين أمس على استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين، 7081 مشجعاً، وفقاً لمصدر في نادي الوصل.

وكان نادي الوصل قد أعلن نفاد جميع تذاكر المباراة قبل موعدها بثلاثة أيام، بعد الإقبال الكبير على حجز التذاكر، في مؤشر مبكر على الاهتمام الجماهيري بالمواجهة.

وشهدت مدرجات استاد زعبيل حضوراً وتفاعلاً لافتاً من جماهير الفريقين طوال اللقاء، قبل أن ينجح شباب الأهلي في حسم المباراة بهدف دون رد، والعودة بالنقاط الثلاث.