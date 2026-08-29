المنصوري: توقعت فوز شباب الأهلي على الوصل

أكد لاعب شباب الأهلي محمد جمعة المنصوري أنه توقع الفوز على الوصل قبل المباراة، بعدما لمس حالة الحماس والثقة والرغبة الكبيرة لدى زملائه خلال التدريبات التي سبقت القمة.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «الحمد لله على الفوز، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير الذي قدموه. كنت أتوقع الفوز بعدما شاهدت الحماس الموجود لدى اللاعبين في التدريبات، وكنت واثقًا من قدرتنا على تحقيق نتيجة إيجابية».

وأشار إلى أن لاعبي شباب الأهلي اعتادوا التعامل مع ضغوط المباريات الجماهيرية الكبيرة، مؤكدًا أن الفوز هو أقل ما يمكن تقديمه للجماهير تقديرًا لحضورها ودعمها، وأن الهدف الآن هو مواصلة العمل والحفاظ على المستوى والنتائج خلال المباريات المقبلة.