الظفرة يستقل «قطار الاتحاد» إلى خورفكان لخوض مباراة رسمية

بات نادي الظفرة أول نادٍ لكرة القدم في الإمارات يستقل «قطار الاتحاد» لخوض مباراة رسمية، وذلك خلال رحلة الفريق إلى خورفكان لمواجهة فريقها، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين، والمقررة في الساعة 5:55 مساء اليوم.

وذكر مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن بعثة الظفرة تحركت ظهر أمس، بعد صلاة الجمعة على متن «قطار الاتحاد» إلى خورفكان، في تجربة هي الأولى من نوعها لنادٍ إماراتي خلال خوضه مباراة رسمية، في خطوة تجمع بين الرياضة ومنظومة النقل الحديثة في الدولة، واستغرقت الرحلة ساعة و40 دقيقة.

ونشر نادي الظفرة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» صوراً من رحلة الفريق، وكتب: «رحلة استثنائية نحو المباراة.. نادي الظفرة يكتب التاريخ كأول فريق كرة قدم في الإمارات يستقل القطار لخوض مباراة رسمية، ضمن منافسات دوري المحترفين».

وأضاف النادي: «قطارات الاتحاد رحلة مختلفة وتجربة جديدة».

وضمت بعثة الظفرة نائب رئيس شركة كرة القدم مرشد المرر، والمدير التنفيذي للنادي خميس المزروعي، إلى جانب أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق، في الرحلة المتجهة إلى المنطقة الشرقية استعداداً لمواجهة خورفكان.

وتأتي هذه الرحلة في إطار تجربة مختلفة للظفرة خلال تنقله لخوض مباراته أمام خورفكان، كما تُمثل استخداماً جديداً لشبكة السكك الحديدية في الدولة، في مجال مرتبط بالرياضة والأندية والمسابقات المحلية.