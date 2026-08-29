بيرلو: انسجام اللاعبين وراء رباعية يونايتد في شباك كلباء

عبر مدرب فريق يونايتد الإيطالي أندريا بيرلو، عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه على نظيره فريق كلباء بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة الثالثة في دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة ممتازة جداً وحقق فوزاً مستحقاً، معتبراً أن هذه النتيجة ستعطي دفعة معنوية كبيرة للاعبين.

وقال بيرلو في سؤال لـ«الإمارات اليوم» خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة عن العامل الحاسم في هذا الفوز الكبير ليونايتد، إن «العمل الجماعي للفريق بشكل عام وحالة الانسجام بين اللاعبين والتوظيف الجيد للاعبي الخط الأمامي كلها أسهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الفوز الثاني على التوالي».

ويُعد هذا الفوز الثاني على التوالي للفريق في الدوري ليرفع بذلك رصيده إلى ست نقاط، بعدما كان قد فاز في الجولة الماضية على بني ياس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، علماً أن يونايتد كان قد خسر أمام الوصل في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأضاف مدرب يونايتد «لدينا فريق جيد ورغم أن هناك لاعبين جدداً في الفريق فإنه بالثقة والعمل الجيد سنصل إلى تحقيق أهدافنا».

وأشار مدرب يونايتد إلى أن فريقه «أهدر فرصاً في الشوط الأول، والطقس لم يكن يساعد اللاعبين خلال المباراة».

من جانبه، عبر مدرب كلباء الإسباني فيكتور سانشيز عن حزنه للخسارة التي تعرض لها فريقه، معتبراً أن الفريق يعاني مشكلة في الخط الخلفي، وقال في المؤتمر الصحافي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عما إذا كان الفريق قد دفع ثمن الأخطاء الدفاعية وإهدار الفرص، إن فريقه أهدر بالفعل الفرص وارتكب الأخطاء الدفاعية التي تسببت في استقبال شباكه أربعة أهداف.

وأضاف «حسب الإحصاءات فإن الفريق كان مسيطراً حتى الدقيقة 60، لكنه لم ينجح في التسجيل وتحدثت مع اللاعبين في فترة الاستراحة بين الشوطين بأهمية حسم المباراة، وأنه ينقص الفريق التسجيل فقط».

واعتبر مدرب كلباء أن نقطة التحوّل في المباراة عندما طلب بعض اللاعبين التغيير، خصوصاً في خط الدفاع، على الرغم من أن الفريق يعاني مشكلة في الخط الخلفي.